India, Calcutta si prepara ad accogliere le concerie in fuga da Kanpur: pronti investimenti per 140 milioni

Circa venti conciatori dei distretti di Chennai e Kanpur avrebbero deciso di investire una cifra pari a poco meno di 140 milioni di euro nel progetto di sviluppo del polo conciario di Calcutta. Lo ha annunciato soddisfatto alla stampa locale il ministro per le Attività Industriali dello Stato del Bengala Occidentale. Stando alle sue proiezioni, l’impianto di 20 concerie in un sito di circa 10 ettari porterebbe alla creazione di 6.000 posti di lavoro, più 4.000 di indotto. Il Governo locale, che si fa carico dell’impianto di trattamento delle acque e della costruzione di due istituti di formazione, predispone il territorio all’ospitalità di quelle aziende in fuga dagli altri distretti.