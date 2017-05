Conceria 4.0: domani convegno a Solofra per capire gli “aspetti operativi” della rivoluzione in corso. Organizza UNIC con Confindustria Avellino

Più se ne parla, più la si capisce. Più la si approfondisce, più il futuro si trasforma in una sfida quotidiana. La rivoluzione tecnologica connessa (è proprio il caso di dirlo) al Piano Nazionale Industria 4.0 è in corso e UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria), consapevole di come rappresenti una concreta occasione di sviluppo e competitività, organizza a Solofra, in collaborazione con Confindustria Avellino, un seminario informativo per chiarirne “tutti gli aspetti operativi legati alle principali agevolazioni fiscali previste a sostegno degli investimenti”. Titolo: “La conceria e la sfida di Industria 4.0 – Innovazione e incentivi per lo sviluppo e la competitività”. Super, iperammortamenti e non solo saranno sotto i riflettori domani, dalle ore 16, presso il Complesso Monumentale Santa Chiara di via Regina Margherita. Oltre a quello di UNIC, sono previsti interventi di ASSOMAC, (l’associazione di riferimento dei costruttori di tecnologia conciaria, calzaturiera e per la pelletteria), Stazione Sperimentale Pelli e Ordine dei Commercialisti di Avellino. Partecipazione libera. Info e adesioni scrivendo a sustainability@unic.it.