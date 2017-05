Altro che Nike: la scarpa che si allaccia arriva dall’Irpinia. Il segreto è un congegno nella suola

La Nike ha lanciato un modello di scarpa che si allaccia da sola, ma dall’Irpinia arriva un altro sistema che può essere adottato sulle calzature. Si chiama Sacs, acronimo di “sistema automatico chiusura scarpa”: i lacci si stringono in automatico mediante un colpo di tallone e grazie al peso di chi le indossa. Ad inventare questo sistema è stato Silvio Enrigo Calabrese, 35 anni (nella foto, tratta da ilmattino.it), con radici sudamericane (Colombia e Venezuela) e residente in Italia da dieci anni. “Ho studiato la dinamica aprendo scarpe e stivali” ha detto Calabrese a Il Mattino. “La bobina meccanica inserita nella suola si attiva con un colpo di tallone. Per togliere la scarpa basterà spingere il tallone contro l’altro piede”. Il gesto ricorda il ballo del tip tap. E funziona. (mv)