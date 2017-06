Le scarpe hi-tech nate con Cercal Lab il 9 giugno al Salone della ricerca Industriale di Bologna

Cosa ci fanno a Bologna un giovane informatico, una ricercatrice di tendenze, una podologa e un ingegnere? Raccontano cosa è stata per loro l’esperienza del Cercal Lab: come una passione e un’idea si sono trasformate in start-up imprenditoriali. Tutto questo a Bologna venerdì 9 giugno alle ore 12 nella dodicesima edizione del Salone della ricerca industriale e dell’Innovazione “R2B – Research to Business 2017”. Le esperienze sono di Solipsi di Cecilia Serafini, ricercatrice di tendenze che, con le sue “body bags”, ha trasformato la borsa in un accessorio eclettico, innovativo, portabile come un gioiello. Le scarpe di Marta Guerci e Tommaso Bellisario: lei podologa, lui ingegnere aeronautico, dopo un percorso di formazione e sperimentazione al Cercal sui processi calzaturieri, hanno aperto un loro laboratorio-negozio a Roma. Si chiude con Square027 di Marco Zanuccoli, informatico che si è appassionato al fashion e ha dato vita alle sue “sustainable luxury shoes”. (ff)