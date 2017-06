Vuoi comprare online un paio di scarpe, ma hai paura di sbagliare il numero? È nata l’app che vuole risolvere il dilemma

Arriva Yousize, la app per non sbagliare la misura della scarpa negli acquisti online. Per il momento è presente solo su Apple Store dove, in 15 giorni, ha fatto registrare 500 download. A svilupparla due amici diciannovenni: Lorenzo Calvosa di Concorezzo e Lorenzo Meregalli di Monza che, dopo esser stati compagni di classe al liceo, ora frequentano il primo anno alla Bocconi di Milano. Per farla funzionare basta inserire la misura di una scarpa già in possesso e l’applicazione la converte nella esatta misura della marca di scarpe che si sta per acquistare. Per ora ci sono una settantina di marchi (uomo e donna) nel data base che i due giovani contano di ampliare, così come a breve uscirà la versione della app per il sistema Android. (mv)