Il mall di Teheran è quasi pronto: la porta verso il lusso per un pubblico che spende “10.000 dollari l’anno in abiti e accessori”

Sarà pronto nel giro di qualche mese il mall del lusso di Teheran che parlerà (in parte già lo fa) in italiano. I lavori per la costruzione del mega centro commerciale della capitale iraniana procedono sotto la spinta di 10.000 operai. Il progetto prevede un complesso di negozi, alberghi, cinema e piscine ideato dalla società IMCC per fare concorrenza a quelli della penisola araba e per il quale si sono spesi 2 miliardi di dollari solo per alzare i muri portanti. Saranno circa 200 i brand del lusso a installarvi una boutique: tra questi Dolce&Gabbana, Valentino e Prada. Lo racconta Enrico Tarchi (nella foto da corriere.it), avvocato milanese e legale del tycoon iraniano sponsor dell’operazione Ali Ansari, al Corriere della Sera. L’Iran è un Paese di oltre 80 milioni di abitanti, dove gli under 30 rappresentano il 60% della popolazione “e il pubblico è disposto a spendere in abiti e accessori 10.000 dollari l’anno”, spiega l’avvocato. Un’enorme opportunità che trova nel mall di Teheran la propria casa.