Varese, la salvezza è negli accessori: per i giovani disoccupati opportunità di lavoro nella pelletteria

I giovani di Varese e dintorni alla ricerca di un lavoro incontreranno le imprese che lavorano nel settore della pelletteria presenti sul territorio. Accade a Varese e l’incontro è previsto per venerdì 10 febbraio. L’iniziativa nasce da un’idea della cooperativa Aslam di Somma Lombardo che intende usare lo strumento dei contratti di apprendistato per favorire l’inserimento di giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni nel mondo della pelletteria. “La proposta che abbiamo ricevuto ci è sembrata molto interessante e una buona opportunità per tanti giovani”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Strazzi, sottolineando che: “Come Informalavoro contatteremo tutti i ragazzi e ragazze che si sono rivolti a noi in questi mesi perché alla ricerca di un lavoro. Questa può essere una buona occasione per tanti ragazzi e utilizzeremo i nostri canali per informare i varesini di questa proposta”.