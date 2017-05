Inverno 18/19: Lineapelle alza il sipario sulle tendenze. Nuova naturalità che esalta la qualità. Mappa cromatica basata su “toni neutri caldi”

Pulizia ed eleganza a sostegno di una grande qualità. Sensazione di morbidezza e naturalezza nella pelle, come anche nei tessuti e nel mondo delle minuterie. Le tendenze per la stagione autunnale-inverno 18/19 sono state presentate ieri a Milano e oggi in Toscana, a San Miniato, dal Comitato Moda Lineapelle alla presenza di un folto pubblico di operatori del settore. Nella stagione cromatica FW 18/19 le armonie dei colori utilizzeranno i toni neutri caldi e naturali come dei nuovi pastello, in “un filo rosso che attraverserà tutti i mood”. Per quanto riguarda i materiali, si è parlato di un ritorno al classico, come nella grana sottile dei vitelli (alla ricerca di un aspetto più liscio), nella morbidezza dei camosci e dei nabuk, nella lucidità un po’ anni ’70, ma anche nell’aspetto vissuto e vegetale. In tutto questo anche l’opulenza non spaventa: cangianze, brillii, decori e ricami.