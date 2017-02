Tutto pronto per Amici per la Pelle: dal 21 al 23 febbraio, durante Lineapelle, il concorso di UNIC per le scuole dei distretti

Si è conclusa la prima fase del concorso “Amici per la Pelle” promosso da UNIC per coinvolgere i ragazzi delle scuole medie nel mondo della conceria: tutte le opere in pelle realizzate dagli studenti dei tre distretti conciari italiani sono pronte per partire alla volta di Milano, dove saranno esposte e premiate durante la fiera Lineapelle, dal 21 al 23 febbraio a Fieramilano Rho. Nel Comprensorio del Cuoio ieri mattina si è tenuta l’ultima presentazione del lavoro fatto dai ragazzi nella scuola media “Leonardo da Vinci” di Castelfranco di Sotto. Sono così 11 le creazioni in concorso provenienti dalla Toscana, realizzate oltre che da Castelfranco anche dalle scuole di Santa Croce, Santa Maria a Monte, San Miniato e Fucecchio. Le opere dei toscani, insieme a quelle dei colleghi di Solofra, Arzignano e della Lombardia, saranno esposte durante la Lineapelle nel padiglione 9. Le proposte artistiche in pelle dal tema “Toy tan-industria conciaria e gioco” potranno essere votate direttamente allo stand della manifestazione, come anche con voto online sulla pagina Facebook di UNIC a partire dal 21 febbraio. Al voto popolare si unirà quello di una Giuria di Qualità composta da vari rappresentanti dei distretti e da un critico d’arte. La grande festa per la premiazione dei vincitori è in programma giovedì 23 febbraio alle ore 11.00 nell’Auditorium di Rho Fiera.