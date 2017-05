Aeffe: il 2017 parte bene (+4,4%). Ancora meglio le “sue” calzature Pollini: +13,3%. Ottimi riscontri per il prossimo inverno

Nel periodo gennaio-marzo 2017 il gruppo che controlla (tra gli altri) Alberta Ferretti, Philosophy, Moschino e Pollini ha registrato ricavi per 79,6 milioni di euro, con una crescita del 4,4% a tassi di cambio correnti (+4,1% a tassi di cambio costanti) rispetto al primo trimestre 2016. I ricavi delle vendite della Divisione Calzatura e Pelletteria passano da 23,5 a 25,4 milioni di euro, con un incremento dell’8%. Ancora meglio il marchio calzaturiero Pollini, che ha registrato vendite per 8,4 milioni di euro, con un incremento del 13,3% rispetto all’analogo periodo 2016 (+13,2% a tassi di cambio costanti). Moschino, che pesa per il 67% sul totale del fatturato, ha incrementato le vendite del 7,4%. Funziona l’Italia (+15,9%), che rappresenta quasi la metà dei ricavi complessivi, e stabile l’Europa. Riprende a crescere la Russia (+9,1%) ma perdono Usa (-12,2%) e Resto del Mondo (-8,6%). “La campagna vendite per le collezioni del prossimo Autunno/Inverno si è conclusa con un incremento del 13,1%, garantendo visibilità sulle buone prospettive dell’esercizio in corso” ha commentato Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe. (mv)