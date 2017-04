Alessandro Michele sempre più styliststar: per Time è tra i 100 personaggi più influenti dell’anno

Certo, fa un po’ specie trovare nella stessa classifica Vladimir Putin, la stella dell’NBA LeBron James e il direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele. Ma tant’è: questo è proprio l’obiettivo della rituale classifica stilista dal periodo USA Time, che decreta ogni anno i 100 personaggi più influenti al mondo. Nella categoria Artists, Alessandro Michele svetta, dimostrando una volta di più come la sua figura e il suo spessore creativo, oltre ad avere ribaltato (in positivo) le sorti finanziarie di Gucci, stiano dettando i canoni stilistici di queste ultime stagioni. A celebrare Alessandro Michele, Time ha chiamato l’attore/rockstar Jared Leto, che ha scritto di essere “stato direttamente testimone della quantità di idee, interesse e passione che mette in tutto ciò che crea”. Alessandro Michele subentra in classifica a Riccardo Tisci, creativo da poco uscito da Givenchy, “nominato” da Time lo scorso anno. Unico altro stilista presente nel ranking del settimanale americano: Raf Simons, inserito però nella categoria Icons.