Amoferragamo: con la prima collezione firmata Paul Andrew la griffe si apre al mondo digitale

Paul Andrew, nuovo design director di Ferragamo, ha firmato la sua prima collezione donna per il brand per l’autunno-inverno 2017. Il nuovo progetto prende il nome di #Amoferragamo ed a 90 anni dalla nascita del brand celebra i valori che l’hanno reso grande, come il colore e l’artigianalità, tramite il design. La piattaforma digitale ferragamo.com/amo ferragamo, ha debuttato ieri e vuole essere un collegamento tra passato, presente e futuro della maison attraverso il dialogo tra le differenti generazioni. Nei diversi “capitoli” digitali alcune it-girl internazionali come Nicole Warne, Julia Restoin Roitfeld e Lee Sung Kyung, reinterpreteranno i modelli della collezione in una serie di short-movies e immagini dai titoli evocativi: Shoe La La, Shoe It, Shoe Me, Alphabet yourself, How to, Dance, Dance, Dance. (mc)