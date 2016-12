Arrivano le scarpe d’oro

Il lusso supera se stesso. Alberto Moretti, stilista e titolare di Arfango, ha creato una linea di calzature interamente ricoperte di uno strato d’oro a 24 carati. Due i modelli (una decolleté per la donna e un mocassino per l’uomo) che saranno distribuite solo in 5 store: Barneys a New York, Fred Segal a Los Angeles, Harrods a Londra, The Swank a Hong Kong e Level Shoe District a Dubai. Le preziose calzature realizzate in collaborazione con Horo sono state presentate in occasione del Gran Premio di Montecarlo. (mc)