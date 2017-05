Per Bain & Co l’alto di gamma vola anche grazie a Europa e Asia: stime di crescita in rialzo

Dopo un 2016 difficile, i beni di lusso dovrebbero tornare a crescere in questo 2017. È la previsione del report realizzato da Bain & Company in collaborazione con Altagamma, e Altagamma Consensus 2017. La prospettiva di crescita annua è stata stimata intorno al 3-4%, puntando alla cifra di 290 miliardi di euro nel 2020. Per il 2017 la cifra complessiva del mercato globale dei beni di lusso raggiungerà una cifra compresa tra i 254 ed i 259 miliardi di euro con un tasso di crescita previsto tra il 2 ed il 4%, il tutto sostenuto dai consumatori cinesi, in patria ed all’estero, oltre che da quelli europei. Riguardo ai mercati geografici si prevede una crescita dei consumi in Europa (4%), Asia (5%) e Americhe (2%), mentre, per quello che concerne i prodotti sono previste buone performance di pelletteria, scarpe e altri accessori con una crescita stimata intorno al 5%. “I mercati finanziari hanno iniziato bene da gennaio”, ha spiegato Armando Branchini (Altagamma), sottolineando che: “Si sono già registrati maggiori acquisti da parte dei consumatori locali e dei turisti. E per il resto dell’anno si prevede continui questo andamento”. (mc)