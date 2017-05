Chanel Cruise 2018 si ispira all’antica Grecia: sandali con tacco a forma di colonna e borse con pelle plissettata “scelta a Lineapelle”

Tra le rovine di colonne doriche, in un’antica Grecia ricostruita per l’occasione alla Galerie Courbe di Parigi, ha sfilato mercoledì 3 maggio la Cruise Collection 2018 di Chanel intitolata “La modernità dell’antichità”. In abbinamento con i mini-abiti in lana all’uncinetto ecru e le vesti fluide in colori tenui e polverosi, le statuarie modelle hanno calcato la passerella con sandali a schiava di colori accesi con la particolarità del tacco a forma di colonna. Tra gli accessori è stata scelta una pelle plissettata con un effetto movimentato, imperfetto, e poi ricamata. Questo tipo di speciale lavorazione è stata fatta in Toscana, più precisamente a Empoli, dalla Piegavelox. “L’ufficio stile di Chanel ha visto il nostro articolo durante la fiera Lineapelle a Milano e lo ha subito scelto per le proprie borse”, racconta Paola Zucchi, titolare dell’azienda che da oltre 50 anni è specializzata in ricami e pieghettatura in pelle. L’abbinamento delle due lavorazioni è stato anche brevettato: “Facciamo una produzione a livello industriale che però mantiene una forte componente di artigianalità. Usiamo le macchine, ma è sempre necessario l’intervento della mano dell’uomo. Tutto però viene fatto in modo veloce, per poter contenere i costi ed rimanere competitivi anche con le grandi griffe”. (mvg)