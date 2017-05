Coach: “Jimmy Choo lo compriamo noi”. Gli americani vogliono anche la griffe UK. Il closing di Kate Spade si fa attendere

Coach mette gli occhi anche su Jimmy Choo. Dopo aver fallito l’assalto a Burberry nel dicembre scorso, il gigante statunitense della pelletteria sarebbe interessato a Jimmy Choo, brand messo in vendita qualche giorno fa dal fondo lussemburghese Jab Holdings posseduto famiglia tedesca Reimann. La valutazione si aggirerebbe attorno a 1,2 miliardi di euro. In lizza per l’acquisto ci sarebbe anche il fondo del Qatar Mayhoola, proprietario di Valentino e Balmain. Coach però avrebbe un vantaggio: ha recentemente ingaggiato come CEO Joshua Schulman, che dal 2007 al 2012 ha ricoperto la stessa carica proprio in Jimmy Choo. Coach sta attualmente rivaleggiando con Michael Kors per rilevare anche Kate Spade (ma il closing tanto atteso non è ancora arrivato). Nonostante l’eventuale acquisizione di Kate Spade potrebbe estrometterlo dalla corsa per Jimmy Choo, alcuni analisti hanno dichiarato che Coach, brand valutato 11 miliardi di dollari alla borsa di New York, avrebbe le potenzialità e la liquidità per concludere un accordo vantaggioso anche con Jimmy Choo. (mv)