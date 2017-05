Coach spiega la sua fame di brand: “Compriamo chi è in salute, non chi va rilanciato”

“Stiamo cercando marchi che vanno bene e non brand da riposizionare o rilanciare”. Così parlò il ceo di Coach, Victor Luis, spiegando l’interessamento della sua azienda nei confronti di realtà come come Kate Spade e Jimmy Choo. Luis porta come esempio Stuart Weitzman: “Un’acquisizione di cui siamo estremamente soddisfatti. La risposta alla collezione primaverile è stata particolarmente forte e continuiamo a prevedere che le vendite crescano ad un ritmo di due cifre sia per il quarto trimestre che per l’anno”. Per quanto riguarda i mercati di maggiore interesse, Luis è soddisfatto della crescita delle attività in Europa e in Cina “che rappresentano le opportunità geografiche più significative per i nostri marchi”. Coach continuerà a puntare sul retail, con nuove aperture dopo quelle in Malesia, Milano e Firenze, ma, affidandosi a Selena Gomez come testimonial, ha mostrato di voler investire anche sul web: “I primi post sulla partnership con Selena hanno ottenuto 5 milioni di interazioni e 6 milioni di like su Instagram…”. (mv)