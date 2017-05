Dal beauty alla moda: Patrice Louvet, manager Procter&Gamble, nominato alla guida di Ralph Lauren

Patrice Louvet (nella foto) è il nuovo presidente e amministratore delegato di Ralph Lauren. Assumerà ufficialmente gli incarichi a partire dal 17 luglio entrando nel Consiglio d’Amministrazione. Il manager francese vanta 25 anni di esperienza all’interno di Procter&Gamble, durante i quali ha avuto la responsabilità di molti brand e ricoperto diversi incarichi di rilievo sia in Europa che in Asia e Nord America. Da presidente della divisione Global Prestige, che nel 2016 ha fatturato circa 11,5 miliardi di dollari, ha coordinato un portfolio di 23 brand tra cui Gucci e Hugo Boss. Da luglio 2012, inoltre, è membro del CDA di Bacardi Limited. “Ralph Lauren è una delle più grandi icone fashion, una persona che ammiro da sempre e per me è un’opportunità incredibile poter lavorare con lui per continuare il suo percorso di oltre 50 anni di tradizione e innovazione” è stato il primo commento di Louvet, aggiungendo poi che “il brand ha enormi potenzialità a livello mondiale e sono eccitato di poter guidare la prossima fase di sviluppo dell’azienda con Ralph e tutto il team”.