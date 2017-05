Emilio Pucci vara il “temporary stylist”: per 6 mesi il direttore creativo sarà Josephus Thimister

A quasi un mese dal divorzio con Massimo Giorgetti, e in attesa di nominare un nuovo direttore creativo, il brand Emilio Pucci ha siglato un accordo semestrale con lo stilista belga, Josephus Thimister, 54 anni, ex Balenciaga (1990-1997) e Charles Jourdan, il marchio francese di scarpe per il quale ha rivestito il ruolo di direttore creativo nel 2005. “Sono stato chiamato come consulente. Fornisco consigli e dò una mano a livello generale. Mi hanno ingaggiato per un periodo di sei mesi. Stiamo lavorando sulla prossima collezione che sfilerà in settembre” ha dichiarato a FashionNetwork.com lo stilista belga. (mv)