Extralusso e con pelle italiana: ecco il nuovo smartphone griffato Lamborghini

Pelle italiana cucita a mano per la coverback del nuovo, lussuosissimo smartphone Lamborghini. Si chiama Alpha One, tecnologia coreana e design italiano, costa 1.900 euro e presenta una scocca realizzata con metallo liquido color oro e kevlar rendendolo più leggero di uno smartphone al titanio. Le caratteristiche tecniche sono all’avanguardia, i materiali pure, ma per dare quel tocco di lusso in più, Lamborghini ha scelto la pelle italiana, cucita a mano, utilizzata sia per la coverback sia per la custodia dell’accessorio powerbank (batteria portatile opzionale). L’utilizzo della pelle non è una novità assoluta per Lamborghini che già da qualche anno punta sul pellame made in Italy per rivestire i suoi lussuosissimi smartphone. (mv)