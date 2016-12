Fashion Usa: Carolina Herrera e Oscar de la Renta litigano in tribunale per la stilista Laura Kim

Amici di vecchia data, rivali sulla scena commerciale. Al punto che Carolina Herrera e Oscar de la Renta (insieme nella foto) sono arrivati a darsi addosso nell’aula di un tribunale. Mercoledì scorso la stilista ha infatti reso pubblica una sentenza della Corte Suprema dello Stato di New York che vede al centro della disputa il ruolo di Laura Kim (e del collega e socio in affari Fernando Garcia), giovane stilista che ha aiutato il brand Herrera “a ottenere nel 2016 il successo commerciale maggiore della sua storia lunga 35 anni” come dichiara il documento legale. Nell’ottobre 2015, all’atto dell’assunzione come consulente, Kim sottoscrisse una clausola che le impediva di transitare a un’azienda concorrente entro sei mesi dalla sua eventuale dipartita. Clausola che la Corte ha appena reso “cogente”, cioè “inderogabilmente obbligatoria”. Lo scorso luglio, Kim ha lasciato Herrera per tornare sui suoi passi, cioè da Oscar de la Renta (dove aveva lavorato per dodici anni), e di cui, lo scorso settembre, è diventata co-direttore creativo. Kim sostiene che Carolina Herrera le aveva promesso, che le avrebbe lasciato progressivamente il ruolo di responsabile della creatività del brand. Cosa, a suo dire, non avvenuta. (pt)