Ferragamo riforma retail, magazzino e sviluppo prodotto. Per Aeffe nel primo trimestre utili a +41%

Per Salvatore Ferragamo l’outlook per il 2017 si conferma positivo, ma “cauto”. Le riforme in ambito di sviluppo prodotto, efficienza del canale retail e ottimizzazione degli stock, ha spiegato il nuovo ceo Eraldo Poletto durante l’ultimo investor day, sono gli strumenti per dare seguito, e migliorare, il +1% registrato nel 2016 (1,4 miliardi di euro). Un positività (prudente), in linea con quella espressa da Valentino . Avanza in maniera convinta il gruppo Aeffe (Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino, Pollini, Jeremy Scott e Cedric Charlier). Dopo aver archiviato un primo trimestre 2017 con un incremento dell’utile del 41% a 8,1 milioni di euro, ora Aeffe prevede davanti a sé un anno di crescita. “Come abbiamo di recente comunicato, la raccolta ordini per la prossima stagione autunno inverno, che contraddistinguerà i conti della seconda parte dell’anno, ha vantato una crescita del 13,1% – ha spiegato a Radiocor Marcello Tassinari, direttore generale di Aeffe – in particolare Alberta Ferretti ha vantato un progresso degli ordini del 43%, Philosophy del 33%. Pollini e Moschino, invece, hanno registrato incrementi sotto la media del gruppo del 13,1%”.