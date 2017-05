Jimmy Choo piace anche a un tycoon cinese, mentre gli analisti si chiedono se a Kors l’affare convenga

Forbes lo definisce il Warren Buffet cinese, ha un patrimonio personale di 7,3 miliardi di dollari, alla sua holding fanno capo il Club Med e il club calcistico inglese del Wolverhampton. È Guo Guangchang (nella foto), patron del gruppo Fosun, secondo la stampa cinese interessato a rilevare dalle mani del gruppo JAB il controllo di Jimmy Choo, in virtù degli ottimi risultati della griffe sul mercato di Pechino. Se così fosse, Fosun si inserirebbe in una contesa dove già si confrontano, insieme a Coach (che, però, dopo l’acquisizione di Kate Spade potrebbe defilarsi), Mayhoola e Michael Kors. Gli analisti, intanto, si interrogano sul valore che l’operazione potrebbe acquisire per Kors. Secondo Camilo Lyon della società di consulenza finanziaria Canaccord, è difficile che l’affare vada in porto. Perché? Il brand avrebbe già problemi di saturazione e “troppa roba nel piatto con i suoi affari – spiega a Footwearnews –. Non credo abbiano il bisogno di distrarsi con l’integrazione di un brand high end, che non è complementare al suo core business”.