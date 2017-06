Kering scommette su Saint Laurent. Obiettivo: raddoppiare il fatturato in 5 anni

Raddoppiare le vendite in cinque anni. È questo l’obiettivo annunciato del gruppo Kering, che attraverso la sua direttrice generale Francesca Bellettini fa sapere di puntare a un fatturato di 2 miliardi di euro “nel medio termine”, vale a dire in 3-5 anni. A lungo termine, inoltre, il fatturato dovrebbe poi salire fino a 3 miliardi. Già nel 2016 Saint Laurent ha registrato una crescita delle vendite del 25,5% sino a quota 1,22 miliardi di euro. Bellettini ha inoltre aggiunto durante un incontro con i soci che il marchio “potrebbe essere più importante di quanto non sia adesso visto quello che rappresenta per l’industria della moda”. La via per raggiungere gli ambiziosi obiettivi è quella di incrementare le vendite nelle boutique e nei multimarca, continuando a credere nella pelletteria che rappresenta il 53% delle vendite.