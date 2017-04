Lagerfeld celebra Choupette (la sua gatta birmana) trasformandola in un luxury peluche. Nuova moda?

Ci sarà anche un piccolo topo magnetico in pelle nera nella confezione che conterrà un peluche realizzato a immagine e somiglianza di uno dei gatti più famosi del fashion world: Choupette, la gattina birmana bianca di Karl Lagerfeld. Choupette è una vera diva: ha 86.000 follower su Instagram (@ChoupettesDiary) e 51.000 su Twitter. La tedesca Steiff ne realizzerà 2.000 esemplari in limited edition in pelliccia con dettagli dipinti a mano, che saranno venduti a 499 euro ciascuno. Di fronte a questa iniziativa commerciale si scateneranno gli animalisti come hanno fatto per il brand francese Histoires de Bêtes che ha prodotto dei giocattoli di peluche di vera pelliccia? I giocattoli sono realizzati con pelliccia e cuoio di animali da allevamento come visoni, nutrie, montoni e conigli. Anche Loro Piana era finita nel mirino delle critiche per la produzione di portachiavi-peluche realizzati in orylag, volpe e castorino, dal costo medio di 390 euro. (mv)