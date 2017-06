Il lusso si tatua la pelle: dopo Tod’s, anche Salvatore Ferragamo presenta le tattooed shoes

Anche Salvatore Ferragamo è stato attratto dalla moda delle tattooed shoes. La scorsa settimana nella boutique romana della nota maison fiorentina è stata presentata l’ultima collezione di accessori uomo, un evento molto partecipato che ha visto al centro della scena le calzature. Elemento simbolo di Ferragamo, le scarpe sono state anche il terreno d’incontro fra l’artigianalità classica e la modernità attraverso i lavori di un tattoo artist che ha personalizzato le calzature. Una tendenza ormai diffusa e molto apprezzata dai clienti, come sanno bene negli Stati Uniti, dove l’icona di stile Sperry ha lanciato il progetto “Odysseys Await” che permette tale personalizzazione. In Italia, per fare un altro esempio, Tod’s ha lanciato addirittura la collezione “Tattoo” nata dalla collaborazione con l’artista indiana Saira Hunjan. (art)