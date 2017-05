Il lusso di Stefano Ricci si consolida negli USA e torna a crescere in Russia e Cina: +10% nel primo trimestre 2017

Merito di cinesi e russi, che tornano a spendere, e del mercato USA, in via di consolidamento. Il primo trimestre 2017 di Stefano Ricci (nella foto), brand di lusso con sede a Firenze, cresce in doppia cifra: +10%. Il bilancio 2016, ancora in fare di approvazione, dovrebbe vedere il giro d’affari attestarsi a 127 milioni di euro, con Ebitda (24 milioni) al 13%. Lo racconta lo stesso Stefano Ricci in un’intervista al Corriere della Sera. Per la griffe, che di recente ha portato il suo stabilimento di Fiesole da 6.000 a 9.000 metri quadri, nel prossimo futuro sono in cantiere nuove aperture a Miami, Hong Kong, Las Vegas e Dubai. Il posizionamento di Stefano Ricci, la cui clientela è al 97% straniera, si difende tutelando il pricing: mai sconti. “In nessuno dei miei negozi è stata mai effettuata una svendita – sono le sue parole –: è un modo di dare un tributo ai clienti e di rispettare il prodotto e le maestranze che l’hanno fatto”.