LVMH svela il nome del suo portale: un tributo alla storia del lusso. Zalando mette le ali: +23,1% nel trimestre

Abbiamo il nome. La nuova mega-piattaforma per l’e-commerce di lusso al varo del gruppo LVMH si chiamerà 24 Sèvres. Il riferimento è a rue de 24 Sèvres, l’indirizzo parigino di Le Bon Marché, grande magazzino fondato nel 1852 e oggi di proprietà della holding francese. Il disvelamento del progetto, nel quale potrebbe rientrare anche l’artefice del successo di Amazon Fashion, procede un dettaglio alla volta. Al momento è noto che vi saranno disponibili 150 marchi (anche non di proprietà LVMH), mentre la distribuzione sarà in 75 Paesi. Per l’inaugurazione sono attese capsule collection di griffe come Marni, Chloé e Ferragamo. Per un portale pronto a vedere la luce, ce n’è un altro (ben consolidato) che comunica il suo giro d’affari. L’e-tailer tedesco Zalando nel primo trimestre 2017 registra crescita che, senza giri di parole, definisce “forte: +23,1% con giro d’affari a 980,2 milioni di euro (erano 796,1 milioni nello stesso periodo di un anno fa), con EBIT in linea con quello del 2016 (20,3 milioni di euro) e un margine del 2,1%. Per Zalando la prospettiva di crescita del fatturato nel 2017 si conferma nella forbice del 20-25%.