Come nasce una Birkin: “Hermès dietro le quinte”, a Milano termina il viaggio nei segreti artigianali della griffe

Finisce oggi la tappa milanese di “Hermès dietro le quinte” (11-17 maggio), il progetto itinerante della maison francese per mostrare al grande pubblico i segreti della lavorazione artigianale dei suoi prodotti. La pelle, con i moduli dedicati a borse, selle e guanti, rappresenta lo snodo centrale nel viaggio immaginifico cui gli artigiani, che nelle proprie mani portano la sapienza artigianale per la creazione di modelli iconici come Birkin e Kelly, accompagnano i visitatori dello spazio dedicato nei locali de La Pelota, 1.200 metri quadri in via Palermo (Brera). La postazione “Marroquinerie” è tra le più importanti (e tra le più ambite dalle visitatrici), ma l’evento è un viaggio completo nell’offerta della maison e racconta anche cravatte, gioielli, orologi e porcellane. “Hermès dietro le quinte” è andato in scena per la prima volta nel 2011. Oggi l’esperienza è multimediale: il pubblico può investigare la storia della griffe con pannelli interattivi e virtuali.