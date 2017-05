Nasce il primo gruppo USA del lusso: Coach acquista per 2,4 miliardi di dollari il brand Kate Spade

Affare fatto. Il gruppo Coach comunica l’acquisizione del brand Kate Spade a un prezzo di 18,5 dollari per azione e un valore complessivo di 2,4 miliardi di dollari (circa 2,18 miliardi di euro). Con una nota ufficiale Victor Luis, ceo di Coach, afferma che “tramite quest’acquisizione, creiamo il primo gruppo del lusso con base a New York; inoltre, con la nostra rete commerciale contiamo di offrire al brand Kate Spade un potenziale di crescita ancora inesplorato”. Coach comunica che la copertura finanziaria dell’operazione sarà garantita, oltre che da 1,2 miliardi di dollari di eccedenza di cassa del gruppo, da una soluzione articolata di titoli senior e prestiti bancari a termine. Il closing è atteso per il terzo trimestre dell’anno. Secondo la stampa internazionale, il gruppo statunitense è in trattativa anche per rilevare il brand Jimmy Choo.