“Out prima di settembre”: il ceo di Marc Jacobs a un passo dall’addio

Houston, abbiamo un problema. Il ceo di Marc Jacobs, Sebastian Suhl (nella foto), sarebbe vicino all’addio. Secondo una voce rilanciata da WWD il manager, ex Givenchy e in sella dal 2014, potrebbe lasciare l’incarico prima delle sfilate di settembre. Per il brand di proprietà del gruppo LVMH l’ennesimo indizio che conferma la prova di una stagione negativa. Ai recenti numeri finanziari definiti “non soddisfacenti” dalla casa madre parigina, la griffe ha aggiunto il congelamento della linea Uomo, un taglio al personale dell’ufficio centrale francese e una sforbiciata alla rete distributiva, con la chiusura di boutique a Parigi e New York. Se non è crisi, poco ci manca.