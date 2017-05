Da una parte Michael Kors, che non ci sta e rilancia: “Compriamoci Jimmy Choo!”

Michael Kors mette gli occhi su Jimmy Choo. Secondo rumor della stampa internazionale, il brand USA si sarebbe inserito nella corsa per il marchio di calzature di alto di gamma messo in vendita dal gruppo JAB. Nella contesa, a quanto risulta dagli spifferi, già si affrontano Mayhoola (Valentino, Balmain) e Coach. Proprio Coach, che di recente ha annunciato l’acquisizione di Kate Spade, avrebbe segnato la base d’asta per la griffe con un’offerta iniziale da 1 miliardo di sterline. Aspettiamo il seguito. Per Kors l’eventuale acquisto di Jimmy Choo sarebbe una mossa fondamentale. Innanzitutto perché gli permetterebbe di mettere le mani su un brand dal fatturato in crescita nel 2016 (+14,5%) e su una rete commerciale di 150 negozi. E poi perché gli consentirebbe di uscire in tempi rapidi dall’angolo in cui, secondo gli analisti, Coach lo sta chiudendo.