Ralph Lauren: l’ultimo trimestre è un disastro. Ma poteva andare peggio, dicono

Il titolo Ralph Lauren è stato ipervenduto alla Borsa di New York dopo la comunicazione del risultato negativo dell’esercizio fiscale chiuso il primo aprile scorso. La società, che ieri ha nominato come nuovo ceo Patrice Louvet, ha registrato un calo dei ricavi del 10% a 6,7 miliardi di dollari (circa 6 miliardi di euro) e una perdita di 99 milioni di dollari (circa 89 milioni di euro) rispetto all’utile di 396 milioni di dollari rilevati nel precedente esercizio. L’ultimo trimestre è stato molto negativo, con un calo delle vendite del 16,3% (-12% se si esclude l’impatto delle valute), spiegato dal gruppo sia con il calo dei consumi e sia con le strategie intraprese per migliorare la qualità delle vendite e ridurre le giacenze di magazzino, ridotte del 30%. Tra queste anche la chiusura di 20 negozi. Nonostante i numeri in negativo, i risultati complessivi dell’ultimo trimestre sono migliori rispetto alle aspettative degli osservatori di mercato. “La nostra performance per l’anno riflette il nostro lavoro per rafforzare il marchio e sono convinto che con le azioni che stiamo intraprendendo, unitamente al nostro forte heritage, riusciremo a posizionarci bene” ha detto Ralph Lauren (nella foto). Per il trimestre corrente, l’azienda prevede ricavi netti in flessione a due cifre (escludendo l’impatto delle valute estere) mentre per l’esercizio 2017/2018 la società prospetta una riduzione del fatturato fra l’8% e il 9% a valute costanti. (mv)