Trussardi: futuro (molto) incerto per i 90 dipendenti di Cognento. Intanto Diesel annuncia 37 esuberi

Futuro molto incerto per TRS Evolution di Cognento (Modena). È lo stabilimento che ospita diverse divisioni Trussardi (amministrazione, uffici informatici, acquisti, progettazione, parte della struttura commerciale), compresa la produzione di scarpe e borse trasferita qui dopo la chiusura della divisione pelletteria di Rignano (Firenze). A Cognento lavoravano 130 dipendenti, scesi a 90 causa esuberi che hanno portato la Cassa Integrazione Straordinaria a zero ore per 40 dipendenti. Il futuro dei 90 dipendenti sarebbe, però, quanto mai incerto perché l’azienda non ha ancora presentato un piano industriale. Lo sostengono gli stessi lavoratori che, sulla Gazzetta di Modena, hanno espresso la loro preoccupazione, segnalando che circolerebbero voci sulla chiusura dell’intero stabilimento, mentre l’azienda non conferma, non smentisce e chiede altro tempo. Fase parzialmente critica anche per Diesel, che ha annunciato 37 esuberi nel quartier generale di Breganze, in provincia di Vicenza. La griffe, che fa parte del gruppo OtB guidato da Renzo Rosso, ha chiuso il 2016 a 960 milioni di euro, in perdita di circa 10 milioni e, complice il calo delle vendite, (nonostante il blocco delle assunzioni e la ricollocazione del personale), ha deciso di tagliare 37 posti di lavoro su un totale di 597. (mv)