Un altro record in frantumi: battuta all’asta a Hong Kong una Birkin per 320.000 euro

La casa d’aste Christie’s ha battuto a Hong Kong una borsa Birkin per la cifra di circa 320.000 euro (2,9 milioni di dollari HK). Partendo da una base d’asta di 172.000 euro, sono bastati meno di 15 minuti di intense offerte e rilanci per stabilire il nuovo record per una borsa Hermès. Finora il primato era detenuto da una Birkin venduta un anno fa per l’equivalente di 263.000 euro. L’iconica borsa Hermès modello Himalaya è stata realizzata nel 2014 in pelle di coccodrillo, con fibbie in oro 18 carati e manico tempestato di diamanti. (foto da hollywoodreporter.com)