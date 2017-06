Uno saluta il presidente, l’altro cerca un nuovo Ceo: grandi manovre da Burberry e Marc Jacobs

Dentro il Ceo, fuori il presidente. Quando Burberry si prepara ad abbracciare finalmente Marco Gobbetti (nella foto), da lungo atteso e ora in procinto di assumere il ruolo di ad, il brand inglese saluta John Peace, da 15 anni nel board e finora presidente. Secondo la stampa internazionale, Burberry ha intenzione di affidare ad interim il ruolo al ceo di Sky, Jeremy Darroch, con la delega di individuare entro il 2018 il nuovo presidente. Il brand ha anche nominato Gianluca Flore (ceo di Brioni dal 2014 allo scorso febbraio) presidente della regione America di Burberry. Avrà base a New York ed entrerà in carica il prossimo 5 luglio, contemporaneamente a Marco Gobbetti. Intanto si intensificano i rumor intorno a Marc Jacobs. Non solo ci sono sempre più insistenti gossip sull’addio di Sebastian Suhl, ceo dal 2014 che ha fallito, o per lo meno non centrato in pieno la mission di rilanciare davvero il brand, reduce da performance sottotono. Ma adesso rimbalzano voci sul suo successore: il nome caldo è Eric Marechalle, che attualmente ricopre lo stesso incarico per Kenzo. Un movimento, quindi, tutto interno alla galassia LVMH.