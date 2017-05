Valentino incassa e rilancia: il 2017 promette bene (outlook 1,2 miliardi), dalle banche arrivano 100 milioni

Il 2016 è finito con il giro d’affari in crescita del 13% (1,11 miliardi). Per Valentino il 2017 potrebbe andare ancora meglio, con prospettive di un fatturato finale a 1,2 miliardi di euro. Lo ha detto il ceo Stefano Sassi in un’intervista a Milano Finanza Fashion: “L’anno si è aperto in crescita, soprattutto negli ultimi due mesi che hanno registrato un grosso recupero dell’Asia e ottime performance in Europa. Gli Stati Uniti sono invece, come per tutti in questo momento, un mercato più riflessivo. Dobbiamo stare alla finestra per vedere cosa succederà”. Intanto un pool di banche (Mediobanca, Unicredit e Intesa Sanpaolo) ha concesso al brand (dal 2012 di proprietà del fondo Mayhoola) una linea di credito a medio-lungo termine di 100 milioni di euro. Lo stesso pool nel 2015 aveva già concesso un finanziamento da 200 milioni di euro.