Atom Group e la Germania: “Vogliamo diventare leader nel Paese”. Sede rinnovata (a Pirmasens) e grandi progetti

Nata nel 1946 nel cuore della tradizione del distretto meccano-calzaturiero di Vigevano, Atom guarda al futuro rinnovando la propria sede in Germania, che verrà inaugurata il prossimo 12 maggio a Pirmasens (nella Renania-Palatinato). “Possiamo affermare con orgoglio che, negli ultimi anni, Atom Germany è cresciuta sensibilmente, divenendo una realtà consolidata e riconosciuta”, afferma Giovanni Gaia, presidente di Atom Group”, sottolineando che: “il passaggio alla nuova sede non sia un semplice trasloco, bensì la rappresentazione concreta del ruolo di leader che Atom vuole ricoprire in Germania”. L’apertura sarà accompagnata dalla mostra “Atom: the cutting factory”, arrivata in Germania in occasione della fiera Kreativvitti e che per l’occasione si sposterà da 4 al 28 maggio presso Der Rheinberger, in Fröhnstrasse 8 a Pirmasens, aggiungendo una nuova tappa al suo viaggio itinerante. (mc)