La “consolidata eccellenza” della tecnologia italiana: “Trend di crescita costante dal 2013” dice Assomac

“L’ALTO DI GAMMA È IN CRISI”, SI DICEVA. RIDIMENSIONATO COME GLI ACCESSORI MIGNON CHE LE GRIFFE PORTANO IN PASSERELLA. NON È (DEL TUTTO) COSÌ. L’HIGH END NON SI È FERMATO: NEL 2016 CRESCONO (QUASI) TUTTI. IN CRISI, ALLORA, È SOLO IL VECCHIO MODELLO DI BUSINESS. MA A PAGARE IL COSTO DEL CAMBIAMENTO SONO, SOPRATTUTTO, I FORNITORI