E queste 800.000 capre da dove saltano fuori? In Australia il censimento caprino si tinge di mistero: tra Canberra e la FAO è guerra di numeri

Ce ne sono di misteri ad attanagliare le nostre vite. Ma che anche la popolazione caprina dell’Australia divenisse oggetto di confronto a distanza di associazioni nazionali e internazionali no, non ce l’aspettavamo. E la discrepanza non è neanche piccola: in ballo c’è una forbice di 800.000 unità, il 16% del totale. Andiamo per gradi. Come riporta leatherbiz.com, FAO (il programma per l’Alimentazione delle Nazioni Unite) ha calcolato che le capre che pascolano nel grande Paese oceanico sono circa 5 milioni. MLA (Meat & Livestock Australia), però, non è d’accordo. Applicando un metodo di calcolo sviluppato per stimare la popolazione di canguri e tenendo conto anche delle capre che vivono allo stato selvatico, il numero totale potrebbe salire a 5,8 milioni di unità. Chi ha ragione? Ah, saperlo. Conviveremo anche con questo dubbio.