Fermo, se n’è andato Paolo Scatasta, tra i fondatori di Tsm Fondi ed ex presidente Unac

Ieri mattina, all’ospedale di Fermo, si è spento Paolo Scatasta, ex amministratore della Tsm Fondi di Rapagnano. Scatasta, 72 anni (nella foto d’archivio), ha lottato fino alla fine contro un male incurabile. In passato è stato presidente della sezione accessoristi di Confindustria Fermo e presidente nazionale dell’Unac, l’Unione Nazionale Accessori e Componenti per calzature. Per gli incarichi ricoperti, per la sua competenza e le doti morali, l’imprenditore era considerato uno storico interlocutore del comparto calzaturiero e degli accessori del fermano. Fino a pochi mesi fa Scatasta era alla guida della Tsm Fondi, azienda che ha fondato insieme ad altri soci nel 1974. Inizialmente nata come tacchificio da uomo, negli anni l’azienda si è specializzata nella produzione di fondi per scarpe da bambino. L’eredità di Paolo Scatasta viene raccolta da Lino Marsili, di recente eletto componente della giunta di Confindustria Fermo in rappresentanza della sezione accessori. (mv)