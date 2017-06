L’indiscrezione dalle Marche: Fendi vicino all’acquisto di Simonetta di Jesi, fornitrice per il childrenswear

Fendi sarebbe interessata all’acquisto dell’azienda di childrenswear Simonetta di Jesi (Ancona). Secondo le voci circolanti, dopo 62 anni di attività, la famiglia Stronati che controlla l’azienda, starebbe valutando la cessione e ci sarebbe una trattativa ben avviata con Fendi, con la quale c’è un antico rapporto di collaborazione e di partnership produttiva. Simonetta genera ricavi per 34 milioni di euro (di cui il 75% arriva dall’export), produce oltre 700.000 capi d’abbigliamento e 20.000 paia di calzature. Simonetta attualmente produce le linee di abbigliamento Simonetta, Simonetta Mini, Simonetta Tiny e Simonetta Shoes come licenza attiva e ha accordi di licenza per le linee junior con Lanvin, Aston Martin ed Emilio Pucci, oltre alla partnership con Fendi (brand nell’orbita del gruppo francese Lvmh). E’ uno dei primi tre gruppi italiani di childrenswear. (mv)