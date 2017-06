Marche, a Porto Sant’Elpidio gli imprenditori propongono la statua per la calzatura

Anche a Porto Sant’Elpidio (Fermo) vogliono un monumento per celebrare la calzatura. Lo ha proposto un comitato di imprenditori, che avrebbe ricevuto il placet del sindaco. Il monumento verrà collocato nel tratto di lungomare Centro Nord e verrà realizzato da un’artista di Pesaro che coinvolgerà anche la scuola d’arte pesarese. “Non un’operazione nostalgia ma un omaggio alle migliaia di artigiani e imprenditori che hanno fatto grande questo territorio grazie alla calzatura” hanno spiegato i promotori dell’iniziativa. D’altronde in molti distretti calzaturieri ci sono monumenti per celebrare l’attività prevalente. Al centro di piazza Marconi di Stra, c’è un monumento scolpito nel 1981 per l’imprenditore Angelo Gobbo ed è ispirato a un bozzetto di Stefano Baschierato. A Parabiago il simbolo della fiera theMicam, la scultura di 3 metri per 2 raffigurante una scarpa da donna insieme alla riproduzione della Terra del diametro di 1,80 metri, è stata posta all’ingresso della cittadina lombarda. E, infine, ultimo arrivato, il comune di San Mauro Pascoli che ha deciso di celebrare la calzatura con una scultura dell’artista riccionese Anselmo Giardini che raffigura una scarpa da donna rossa col tacco posta al centro di una rotatoria della città. (mv)