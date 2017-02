Paura da Spring, a Fermo: fiamme nel silos degli sfridi, esterno al calzaturificio

“Stiamo sistemando. Speriamo di tornare al lavoro oggi pomeriggio. Per fortuna l’episodio si è verificato poco prima di chiudere l’azienda e l’allarme è stato dato subito”. Sono le parole di Eugenio Scheggia del calzaturificio Spring di Montegranaro (Fermo), più conosciuto col marchio Mario Bruni, che ieri sera, verso le 19, ha vissuto attimi di paura quando è scattato l’allarme anti incendio a causa delle fiamme che si erano sviluppate all’esterno della fabbrica, nel silos dove vengono conferiti gli sfridi della lavorazione. L’incendio non ha interessato i locali dell’azienda. I danni che ha provocato sono limitati proprio perché il piano antiincendio è scattato immediatamente. Tempestivo l’arrivo dei Vigili del Fuoco di Fermo, con tre mezzi, che hanno proceduto a domare le fiamme e a vuotare lentamente il silos per la completa messa in sicurezza e per evitare la presenza di possibili focolai. (mv)