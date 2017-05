Brasile, Carne Fraca non è finito: il presidente Temer rischia l’impeachment, JBS ancora nella tempesta

Il presidente del Brasile Michel Temer, durante un incontro riservato avvenuto lo scorso marzo, avrebbe dato il suo consenso affinché Joesley Batista (nella foto), alla guida col fratello Wesley del colosso della carne JBS, pagasse la prima di una serie di tangenti per assicurarsi il silenzio dell’ex presidente della Camera Eduardo Cunha, in carcere dallo scorso ottobre. A fornire alla Polizia una registrazione dell’incontro sarebbe stato lo stesso Batista. Lo scoop, che ha scatenato proteste di piazza in Brasile e richieste di impeachment per il presidente, lo ha dato per primo il quotidiano O Globo. Stando alle risultanze giornalistiche, i fratelli Batista (che ora si trovano negli Stati Uniti) avrebbero deciso di collaborare con gli investigatori per “addolcire” la posizione di JBS nell’ambito dell’inchiesta Carne Fraca, lo scandalo giudiziario su un presunto circuito di corruzione nell’agroindustria brasiliana. In attesa degli sviluppi della vicenda (ancora O Globo riporta che i Batista si sarebbero prestati ad altre intercettazioni di questo tipo), continua il periodo negativo per JBS, che ha comunicato risultati depressivi per la società Mercosul (dove rientra la divisione Couros) e che ha rinviato (ma, secondo Reuters, non cancellato) la quotazione della sussidiaria statunitense alla Borsa di New York.