La carne rossa prodotta nel mondo nel 2016 è poco più di quella del 2015: ma non vuol dire più pelli

Da un lato ci sono i Paesi che hanno visto calare la produzione. È il caso dei due big del Sud America (Brasile -1,5% e Argentina -4,4%), dell’Australia (-18%) e del Sudafrica (-10%). Sull’altro piatto della bilancia ci sono quelli, invece, in recupero: area UE (+2%), USA (+5,3%), Cina e India (entrambe a +3%). Il risultato è che i livello di carne bovina prodotta nel 2016 (poco più di 60 milioni di tonnellate) è in proiezione appena superiore a quello del 2015, in un trend di sostanziale equilibrio. Lo sostiene il report dell’Istituto Statunitense di Statistica dell’Agricoltura (USDA). Da verificare il riflesso del dato sulla disponibilità di pelle per la concia. Uno studio dell’università della California rileva che dal 1970 a oggi mentre il patrimonio bovino degli Stati Uniti si è quasi dimezzato (da 140 milioni a 90 di esemplari), la produzione di carne annua è rimasta invariata. Perché? Perché si macellano gli animali quando sono più adulti e più pesanti. (rp)