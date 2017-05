Materia prima, l’export USA nel primo trimestre 2017 va a due marce: volano le salate, arretrano le wet blue

Doppia velocità. I dati forniti da USHSLA, l’associazione USA dei detentori, sugli andamenti nel primo trimestre 2017 fotografano un trend sdoppiato nei valori. C’è chi cresce a doppia cifra: è il caso delle pelli sotto sale, il cui export è cresciuto del 17% in volume (3,8 milioni di unità) e del 19% in valore (380 milioni di dollari). E c’è chi arretra: le wet blue si piazzano in area negativa, con una performance che nel periodo gennaio-marzo registra il -6% in volume (1,5 milioni di unità) e il -5% in valore (142 milioni di dollari).