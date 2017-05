Materia prima, Trump piazza il colpo: dopo 14 anni la Cina ritira il veto all’import di carni rosse USA

Pechino apre le porte alla carne rossa statunitense, ponendo fine al veto imposto nel 2003. Stati Uniti e Cina hanno firmato un accordo per il libero scambio che da metà luglio sblocca, oltre alla possibilità per gli USA di esportare gas naturali verso il gigante asiatico, anche quella per la Repubblica Popolare di vendere pollame cotto sul mercato della controparte. Secondo il segretario per il Commercio Estero statunitense dell’amministrazione Donald Trump (nella foto), l’accordo permetterà a Washington di ridurre il deficit commerciale verso Pechino. Il veto cinese all’import di carne rossa nordamericana, così come per l’omologa restrizione adottata dall’UE, nasceva per questioni igienico-sanitarie relativo all’utilizzo di ormoni e antibiotici negli allevamenti USA.