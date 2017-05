Primo semestre in chiaroscuro per Tyson Food: le vendite di carni rosse crescono in volume (+1,7%), ma diminuiscono in valore

A fare la differenza sono le aumentate richieste sul mercato domestico e internazionale, supportate dalla maggiore disponibilità degli allevamenti. La divisione carni rosse di Tyson Food, gruppo statunitense delle proteine animali, comunica i risultati fiscali relativi al primo semestre dell’anno fiscale in corso che lasciano soddisfatti i vertici aziendali. Le vendite (poco più di 7 miliardi di dollari, al primo aprile, in leggera flessione per quanto riguarda il valore) sono cresciute dell’1,7% in volume, mentre il reddito operativo si attesta a 425 milioni per un’incidenza del 6,1% (era l’1,6% l’anno prima). L’outlook di Tyson Food sul secondo semestre dell’anno è all’insegna dell’ottimismo: il margine operativo dovrebbe attestarsi intorno al 5%.