Addio alla moda: Véronique Branquinho (Onward Group) chiude il suo brand

Adios. La sfilata autunno-inverno 2017 è stata l’ultima, ora è ufficiale. Véronique Branquinho ha annunciato l’intenzione di chiudere il suo marchio. La designer belga aveva fondato il proprio marchio nel 1998 ed era riuscita negli ultimi anni a fronteggiare (più o meno) la crisi grazie all’apertura della società a investitori esteri. Dopo l’abbandono delle linee pret-a-porter uomo e donna nel 2009, dal 2012 con l’intervento del fondo giapponese Onward (proprietario di brand di moda e del calzaturificio ex Iris Shoes nella riviera del Brenta) il brand sembrava essere tornato a crescere grazie a un look rivisitato. La stilista non comunica quale sia la ragione che l’ha portata a cessare le attività, spiega Fashion Network. Che la decisione sia definitiva, però, non è detto. A proposito della sfilata autunno-inverno 2017, Branquinho scrive che è l’ultima, ma solo “per il momento”.